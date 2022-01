Proposte particolari per superare i casting, lo sfogo di Gabriele

TERMOLI. Ha degli amici nel Molise e attraverso loro ha scoperto anche la nostra testata, oltre al territorio e la sua comunità. Da qui l’istanza di poter raccontare a Termolionline la sua vicenda, seppure il protagonista è di origini campane.

Oggi vogliamo raccontare la storia di Gabriele Giaquinto, fotomodello e ragazzo immagine italo-brasiliano. “Mi chiamo Gabriele Giaquinto, sono di origini brasiliane, ma sono stato adottato da una famiglia italiana, da 16 anni, insieme ai miei fratelli”, precisa il ventunenne, che attualmente, vive con la sua famiglia in Campania. Gabriele, che di professione fa il cameriere - lavoro che ama - ha avuto sempre un sogno, fin da ragazzino, lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Ha partecipato sin da subito a numerosi casting, riuscendo ad inserirsi in quel mondo, salendo anche sul podio di alcuni concorsi di bellezza. La voce del giovane fotomodello, fa trasparire un velo di amarezza misto a tristezza, facendo intuire che questo lavoro, da lui tanto desiderato e sognato, si sia in qualche modo interrotto. Questa interruzione forzata ha un perché, così abbiamo deciso di raccogliere la sua testimonianza, su quel mondo tanto ambito, ma così controverso e difficile. “Dopo tanto tempo, mi sono deciso a parlare e raccontare quello che mi è successo, e vorrei lanciare anche un messaggio. Lavorando nel mondo della moda e dello spettacolo, ho avuto a che fare con numerosi agenti.

Oggi sento la necessità di raccontare tutta la verità, perché sono stato molto male; addirittura, sono stato minacciato anche di morte”. Il giovane fotomodello, con un po’ di difficoltà e imbarazzo, ha spiegato le motivazioni per cui sia stato anche minacciato. “A volte per superare dei casting o dei provini, riceviamo delle “attenzioni” particolari con delle specifiche richieste, giocando molto sulla nostra voglia di entrare in quel mondo e con le nostre debolezze. La cosa che mi fa stare male, è che qualche ragazzo un po’ più debole, accetti queste richieste, che a me fanno ribrezzo, pur di portare a termine il suo sogno”. “Purtroppo, anch’io ho avuto richieste di questo genere – continua Gabriele – la mia speranza era quella di entrare in uno di questi importanti casting, ma l’Agenzia mi ha chiesto altro, per poter arrivare al mio scopo. Non ho accettato queste proposte, e come risposta, mi sono sentito dire che non sono adatto, e nemmeno propenso a questi provini, che erano nell’ambito della moda. La domanda che mi pongo è questa: queste agenzie vogliono realmente aiutare i ragazzi a crescere professionalmente, o si nascondono dietro questo lavoro per soddisfare loro stessi?”. Gabriele dopo questa brutta esperienza, non sta accettando nessuna delle proposte che gli arrivano, la paura è che dietro queste proposte, ci sia altro. Nello stesso tempo è anche arrabbiato, perché pur amando il suo lavoro principale, vuole portare a termine il sogno di una vita.

“Ad oggi sono bloccato, ho paura di ricevere quelle richieste, che al mio rifiuto si sono trasformate in minacce e insulti razzisti, facendomi stare molto male emotivamente e psicologicamente. Da un po’ di tempo non credo più in me stesso; per fortuna ho questo lavoro, che riesce anche a liberare la mente da questi brutti pensieri. La mia maggiore paura è che queste persone possano farmi ancora del male”. Gabriele Giaquinto ci tiene a lanciare un messaggio ai ragazzi che vogliono intraprendere questa strada: “Ci tengo a dire a questi ragazzi di stare molto attenti, per evitare di trovarsi nella mia stessa situazione. Spero che questo messaggio arrivi in maniera forte. Ho in mente di parlare della mia situazione anche in televisione, con la speranza che si arrivi fino in fondo a questa brutta storia, bloccando queste persone una volta per sempre”.

Ho chiesto a Gabriele di raccontarmi uno degli episodi poco piacevoli di cui ha parlato: “Uno dei tanti episodi è accaduto circa 4 mesi fa a Milano. Stavo partecipando ad un casting e un agente mi ha chiesto di spogliarmi completamente, perché così faceva anche con gli altri modelli, continuando poi con degli approcci poco carini nei miei confronti. Nel momento in cui non ho accettato le sue richieste, è cambiato completamente, mi ha fatto qualche foto in maniera sbrigativa e mi ha mandato via. Per l’ennesima volta sono stato umiliato, durante la notte ho avuto degli incubi, è stata un’esperienza bruttissima”, ci tiene a precisare Gabriele.