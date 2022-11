Emozioni e responsabilità da Senatore, a tu per tu con Costanzo Della Porta

Senatore da due mesi, a tu per tu con Costanzo Della Porta

TERMOLI. Sensazioni, emozioni responsabilità e ambizioni. Sono quelle vissute ed esternate dal senatore Costanzo Della Porta, 47enne esponente di Fratelli d'Italia, di cui è presidente provinciale.

Sindaco di San Giacomo degli Schiavoni al secondo mandato, fino allo scorso ottobre anche vicepresidente del Cosib, l'avvocato Della Porta (questa la sua dimensione professionale) da due mesi è eletto a Palazzo Madama, dove ha debuttato da un mese e mezzo, al culmine di un percorso politico partito dai movimenti giovanili della destra, come Fronte della Gioventù e Azione giovani, di cui è stato primo segretario eletto in provincia di Campobasso, nella svolta che seguì quella di An a Fiuggi.

Da allora è nata l'amicizia con l'attuale premier Giorgia Meloni, quindi oltre 26 anni di militanza comune, Lo abbiamo incontrato, mettendo a fuoco il nuovo impegno parlamentare di maggioranza, anche guardando al suo territorio, il basso Molise.