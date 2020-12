URURI. «Auguri di Buone Feste, dalla Pro Loco di Ururi». «La malinconia di queste feste sta appesantendo l'animo di noi tutti. Con le palline, speriamo di avervi strappato un sorriso e di essere riusciti a trasmettere il nostro affetto. I panettoni, portati alla Casa di Riposo, sono un simbolo per far sentire il nostro calore agli anziani.

Infine il Presepe: abbiamo pensato di proporre un'idea alternativa di Natività, spinti soprattutto dalla voglia di omaggiare il carissimo Antonio Grimani. Ha realizzato quest'opera pantografata per donarla al Comune di Ururi, che l'ha messa a nostra disposizione.

Grazie alla Falegnameria Grimani che realizzato per noi l'insegna in legno. Siamo grati a Rossano Occhoonero per averci donato gli alberelli in legno, accostati alla capanna.

Seppur con poco, cerchiamo di essere presenti per la nostra comunità, con la speranza che si torni al più presto alla normalità, così da poter riprendere ad organizzare eventi per tutti voi.