Campagna di screening coi testi antigenici Covid a Ururi

URURI. L’Amministrazione Comunale di Ururi informa la cittadinanza che intende monitorare, su base volontaria, la situazione epidemiologica legata al contagio di Covid-19, in linea con le disposizione regionale. Con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari e della Farmacia Occhionero di Ururi, sarà avviata una campagna di screening, su base volontaria attraverso il test rapido antigenico su tampone Rino-Faringeo, effettuata da personale medico ed infermieristico volontario specializzato.



Lo screening inizierà lunedì 28 dicembre dalle ore 9.00-12.30 presso i locali del Caffe Letterario previa prenotazione telefonica che deve essere effettuata in data 27 dicembre al numero di cell 371.4416122. Da lunedì 28 inoltre presso il Comune di Ururi è possibile effettuare la prenotazione per le prossime date di screening che saranno opportunamente comunicate con congruo anticipo.

Il test antigenico rapido sarà gratuito per gli ultrasessantenni (60 anni compiuti) residenti nel Comune di Ururi e al prezzo di 15 euro per i cittadini residenti del Comune di Ururi in età compresa tra i 6-59 anni.