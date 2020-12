Associazione InFormare: 10 progetti e 54 operatori nel servizio civile universale

GUGLIONESI. L’Associazione InFormare è l’unico Ente regionale del Terzo Settore che ha di recente ottenuto il finanziamento di ben 10 progetti di servizio civile a valere sul bando in corso per un totale di 54 operatori volontari competendo a livello nazionale con Enti consolidati nel settore come Caritas Italiana, ARCI, Legambiente, Croce Rossa Italiana, ecc.

A tal proposito si intendono segnalare in particolare due progetti a diretta titolarità che racchiudono l’alfa e l’omega della mission statutaria dell’Associazione.

Con il progetto “Il gioco in corsia” 4 operatori volontari fortemente motivati e con competenze e capacità specifiche nel settore potranno collaborare nella gestione della ludoteca ospedaliera annessa al Reparto pediatrico del nosocomio termolese sperimentando come il gioco possa costituire una idonea terapia per i minori ospedalizzati.

Nell’altro progetto “IntegrAZIONI” altrettanti operatori volontari con competenze e capacità specifiche nel settore della mediazione linguistica, dell’informatica, del diritto e dei servizi educativi e/o sociali saranno impiegati nella gestione dello Sportello Immigrati attivo presso la Biblioteca Comunale di Guglionesi negli anni divenuto un prezioso punto di ascolto per i numerosi migranti anche dei comuni viciniori alla ricerca di soluzione per i loro problemi legati all’integrazione.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14.00 dell’8 febbraio 2021 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere uno dei dieci progetti dell’Ente Associazione InFormare per il quale avanzare la candidatura.

Chiunque interessato potrà ricevere tutte le informazioni dettagliate sui progetti (durata, obiettivi, attività di impiego, requisiti richiesti, ecc.) e le altre modalità di contatto per ulteriori delucidazioni visitando il sito dell’Associazione all’indirizzo https://assinformare.org.

Tutti i progetti prevedono la misura aggiuntiva di un periodo di tutoraggio negli ultimi due mesi di durata del progetto finalizzata a fornire agli operatori volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile.

L’Associazione InFormare, come già verificatosi in precedenza, offre agli operatori volontari alla conclusione dei due progetti di servizio civile di poter intrattenere una futura collaborazione professionale nei due settori specifici di intervento e nella progettazione sociale che cura per molti Enti e Associazioni.

Scegli il servizio civile per te e per gli altri, con noi!