Il mister di San Martino in Pensilis Fulvio D'Adderio è il nuovo allenatore della Vastese

VASTO. La Vastese Calcio comunica che Fulvio D'Adderio è il nuovo allenatore della prima squadra.

Il mister molisano di San Martino in Pensilis, 60 anni, vice allenatore (di Roberto Muzzi) in Serie B ad Empoli ed una lunga carriera tra C e D, ha formalizzato questa mattina l'intesa con il club.

In Abruzzo ha allenato a Giulianova, tra le altre esperienze si ricordano quelle con Sambenedettese, Venezia, Spezia, Foggia, Catanzaro, Torres, Fermana, Monopoli e Manfredonia.

Ad accoglierlo, tra gli altri, nella Sala Stampa dello Stadio Aragona, il patron Franco Bolami ed il co-presidente Pietro Scafetta, assieme al direttore sportivo Nicola D'Ottavio ed al direttore generale Andrea Masciangelo.

D'Adderio dirigerà nel pomeriggio di oggi il primo allenamento con il gruppo.