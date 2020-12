POZZILLI. Con il “Vaccine day” l’Europa ha avviato la somministrazione dei vaccini anti Covid-19. Nei prossimi giorni e mesi la concreta speranza di riportare il mondo alla sua normalità, e naturalmente di salvare centinaia di migliaia di vite umane, si dovrà confrontare con l’opinione dei cittadini. Una sfida che dovrà essere fatta di dialogo, informazione e ascolto.

Ecco perché l’Irccs Neuromed di Pozzilli organizza una diretta Facebook e YouTube sull’argomento. Martedì 29 dicembre, alle ore 11:00, l’evento live “Vaccino anti Covid-19: la sfida di una corretta informazione” vedrà esponenti di altissimo livello della ricerca biomedica italiana confrontarsi sullo stato attuale della pandemia, le prospettive terapeutiche e, soprattutto, i vaccini.

Alla diretta parteciperanno:

Giovanni de Gaetano , Presidente Neuromed

, Presidente Neuromed Luigi Frati , Direttore Scientifico Neuromed

, Direttore Scientifico Neuromed Ferdinando Nicoletti , Professore di Farmacologia dell’Università Sapienza di Roma e Responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia Neuromed

, Professore di Farmacologia dell’Università Sapienza di Roma e Responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia Neuromed Giuseppe Novelli , Direttore della UOC di Genetica Medica del Policlinico Tor Vergata e Responsabile Scientifico del Centro di Genetica Molecolare Neuromed

, Direttore della UOC di Genetica Medica del Policlinico Tor Vergata e Responsabile Scientifico del Centro di Genetica Molecolare Neuromed Roberto Cauda , Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico A. Gemelli

, Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico A. Gemelli Silvio Garattini, Fondatore e Presidente dell’I.R.C.C.S. Mario Negri

La diretta potrà essere seguita da tutti semplicemente collegandosi:

alla pagina Facebook del Neuromed: https://www.facebook.com/neuromedIRCCS

al canale YouTube del Neuromed: https://www.youtube.com/IstitutoNeuromed

L’IRCCS Neuromed

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Neuromed di Pozzilli (IS) rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia nel campo delle malattie che colpiscono il sistema nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano una alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia, guidate dagli sviluppi scientifici più avanzati.