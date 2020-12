Dall'Arma donazioni di generi alimentari alla Caritas di Atessa e di Trivento

ATESSA. Il 23 dicembre scorso personale del Comando Compagnia carabinieri di Atessa ha consegnato a Don Daniel Ngandu circa 300 kg di derrate alimentari.

Un gesto fortemente voluto dai carabinieri appartenenti alle Stazioni di Atessa, Scerni, Villa Santa Maria, Bomba, Borrello, Paglieta, Archi, Castiglion Messer Marino per ribadire e consolidare ulteriormente il concetto di vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alle persone più deboli ed in difficoltà soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria. L’iniziativa, va a rafforzare la collaborazione Caritas – carabinieri iniziata a novembre scorso dopo l’incontro con i rappresentanti della Caritas di Atessa e dell’associazione “Non sei solo” stretta per agevolare la distribuzione di generi alimentari di prima necessità nei confronti delle famiglie più bisognose presenti sul territorio. Analoga donazione verrà effettuata dalla Stazione carabinieri di Schiavi di Abruzzo anch’essa dipendente dal Comando Compagnia di Atessa che effettuerà una piccola donazione di generi alimentari in favore della Caritas diocesana di Trivento diretta da Don Alberto Conti.