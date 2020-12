Terzo giorno senza collegamenti marittimi tra Termoli e le Isole Tremiti

TERMOLI. Terzo giorno consecutivo di collegamenti marittimi sospesi dal porto di Termoli verso le Isole Tremiti a causa delle avverse condizioni meteo-marine nell'Adriatico. La motonave Isola di Capraia della Tirrenia è rimasta agli ormeggi, si spera in un miglioramento per ripristinare almeno domani i collegamenti. Una forte risacca nell'arcipelago diomedeo ha anche causato lo stop ai collegamenti in barcone tra le isole di San Domino e San Nicola.