Altri 659 decessi Covid in Italia, 11.212 i contagi

Vaccini, al Molise 10% in meno di dosi: mancano sanitari e amministrativi volontari

Attualità

Il Molise si aggiudica 9294 dosi di vaccino per la prima fase, il 10% in meno di quanto richiesto. Nel frattempo è stato emanato un avviso per la ricerca di personale aggiuntivo e di volontari amministrativi.