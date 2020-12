Covid-19, sono 23.477 i nuovi casi in Italia: 17.421 i guariti e 555 decessi

ROMA. 23.477 nuovi casi in ventiquattrore (7.275 in più rispetto a ieri quando erano 16.202) che portano il totale a 2milioni 083mila 689 casi da inizio pandemia: sono questi i dati che emergono dal bollettino di fine anno diramato in serata dal Ministero della Salute.

Da ieri diminuiscono, seppur di poco, i decessi: oggi sono 555 contro i 575 del 30 dicembre per un totale di 73.604 persone che hanno perso la vita. Calano, sfortunatamente, anche i dimessi/guariti: sono 17.421 oggi, mentre ieri erano 19.960 per un totale di 1.463.111.