Rete metallica sporge pericolosamente sul marciapiedi, messa in sicurezza a San Silvestro Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Via delle Acacie, una recinzione sfondata probabilmente dal vento che ha imperversato negli ultimi giorni, si apre pericolosamente sul marciapiede e una bimba viene ferita, lievemente per fortuna, al volto. Parte la segnalazione al dirigente dei Lavori pubblici di pomeriggio e nonostante fosse il 31 dicembre, l'ingegnere capo Gianfranco Bove contatta i tecnici reperibili che nel giro di qualche ora mettono in sicurezza la rete metallica. Grazie da parte dei genitori e della bimba.