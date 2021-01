Auspici per il 2021, Nola (M5S) «Mettiamo al centro famiglie, imprese e cittadini»

CAMPOBASSO. Il 2020 si è chiuso ed il nuovo anno si apre con bilanci ed auspici per un 2021 diverso. Ecco il messaggio del portavoce del MoVimento Cinque Stelle in consiglio regionale Vittorio Nola.

«Dopo un anno storico e molto pericoloso dove abbiamo dovuto essere bravi nello slalom tra gioie e dolori, eccoci risvegliati nel 2021.

Nessuna fantasia però, e lasciamo perdere le previsioni dei maghi: continuiamo a stare attenti e prudenti. Un fatto è certo, dobbiamo impegnarci a fondo secondo le linee tracciate dal Governo per rilanciare da subito azioni operative tese a valorizzare il lavoro, la tutela ambientale e la salute, l'economia nel suo complesso mai trascurando la socialità e i più fragili.

Mai come quest'anno, il destino e un futuro prossimo meno problematico sono nelle mani di ognuno di noi, ovviamente secondo le responsabilità di ciascuno.

In particolare per la campagna vaccinale cerchiamo di imitare i comportamenti migliori come ci insegnano medici, operatori sanitari, Forze dell'Ordine e addetti alla Protezione Civile sempre in prima linea a difendere la nostra salute e la nostra sicurezza e che desidero pubblicamente ringraziare.

Per il Molise si apre un anno complicato e, come ho avuto modo di dire all'atto dell'insediamento di questo Consiglio regionale nel maggio 2018, bisogna operare nel solco di "una ragionevole concordia" ma senza infingimenti.

Finora l'azione politica del Presidente Toma non mi è parsa molto incisiva anzi, troppo causidica!

Bisogna convincersi che da soli non si va da nessuna parte e rischiamo di restare isolati in discussioni sterili a livello locale che non interessano a nessuno e men che meno ai nostri concittadini.

Ecco cosa auspico: di mettere al centro delle attività politiche che riprenderanno il prossimo 4 gennaio gli interessi delle Famiglie, delle imprese e dei cittadini senza pensare a posizionamenti o a nuovi equilibri per le prossime campagne elettorali.

Leggere sui media ogni giorno dichiarazioni e controdichiarazioni di esponenti politici di vecchio corso che marcano il territorio (e si marcano anche tra di loro!) è sinceramente molto demotivante e improduttivo.

Abbiamo il coraggio di imprimere finalmente una svolta: più trasparenza, raccontiamo verità, proponiamo progetti e soluzioni serie e fattibili nel breve termine.

Buon Capodanno 2021».