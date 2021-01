ROMA. Non sono numeri confortanti quelli emersi a cavallo di Capodanno. Sono più di 22mila (22.211 per essere precisi) i contagi da Covid-19 in Italia avvenuti nelle ultime 24 ore, secondo le stime del Ministero della Salute per il bollettino del primo giorno del 2021. Un lieve calo rispetto all’ultimo dell’anno quando i contagi erano 23.477. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, ha superato i 2milioni (2.129.376).

Diminuiscono anche i decessi: sono 462 oggi contro i 555 di ieri per un totale di 74.621 persone che hanno perso la vita. Stesso trend anche per i guariti/dimessi che sono 16.877 (ieri erano 17.421) per un totale di quasi un milione e mezzo (1.479.988).