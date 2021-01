Saldi, il messaggio di Donato Toma ai molisani: «Sosteniamo i nostri commercianti»

CAMPOBASSO. Da oggi partono, ufficialmente, i saldi. Un avvio che sarà sicuramente lento a causa dell’emergenza Covid-19 e del decreto Natale che vede, oggi e domani, l’Italia come un’unica zona rossa con la conseguente chiusura di moltissime attività.

Dal 4, invece, seppur per sole 24 ore, si tornerà in zona arancione e i negozi chiusi potranno finalmente riaprire e dare inizio alla stagione degli sconti. Per questo il Presidente della Regione Molise Donato Toma ha inviato, tramite il suo profilo facebook istituzionale, un messaggio ai molisani affinché scelgano di fare i propri acquisti presso i negozi fisici presenti sul territorio.

«Le scelte di ogni molisano contano. Sosteniamo i nostri commercianti e le nostre imprese. Da oggi c'è un incentivo in più per scegliere i negozi che vendono on line e tutti gli esercizi commerciali "di necessità" aperti. Da lunedì 4 in Molise i saldi saranno applicabili da tutti».