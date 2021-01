Il Pd come martello pneumatico, Facciolla: «Anche sui vaccini il Molise è ultimo!»

CAMPOBASSO. «Ancora un triste primato per la nostra Sanità: siamo la regione che ha erogato meno vaccini». E' questo il "j'accuse" di Vittorino Facciolla, segretario regionale dem.



«Oltre ad essere stati tra gli ultimi a ricevere i vaccini anti Covid, oltre ad averne somministrati solo 50 (!) nella prima settimana, volendo tacere sulla deprimente campagna mediatica che ha accolto l'arrivo dei vaccini nei vari ospedali e i vertici regionali ed Asrem in posa tra i medici, oltre a tutto questo adesso ci tocca subire l'ennesima umiliazione.

Sembra infatti che per mancanza di personale o per inadeguatezza delle siringhe (sì, sembra uno scherzo ma è così) a partire da domani 4 gennaio verranno somministrati circa 70 vaccini al giorno nei tre ospedali di Campobasso, Termoli e Isernia. Per un totale di circa 210 vaccini al giorno.

I Molisani sono circa 300mila. Di questo passo serviranno mesi prima di poterci vaccinare tutti.

Speriamo almeno che i molisani si siano già immunizzati a chi sta gestendo in modo pessimo la nostra Sanità».