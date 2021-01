Vaccini, Romagnuolo: «Subito le vaccinazioni anche ai farmacisti del Molise»

Raccolta differenziata regolare all'Epifania

TERMOLI. Si ricorda a tutti i cittadini che mercoledì 6 gennaio il servizio di raccolta dei rifiuti verrà svolto regolarmente, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche. I nuovi calendari di raccolta dei rifiuti per il 2021 sono disponibili all’Ecosportello RiecoSud