TERMOLI. L’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli che comprende la Scuola dell’Infanzia di via Cina, la Scuola primaria di via Montecarlo e la Scuola secondaria di primo grado Brigida in via Cina

COMUNICA

che illustrerà a genitori ed alunni interessati la propria offerta formativa per il prossimo anno scolastico attraverso un evento in diretta su youtube.

Al Brigida meet day è semplicissimo partecipare, basta accedere tramite un apposito linkdisponibile sul sito della scuola ( https://www.comprensivobrigida.edu.it/site/)venerdì8 gennaio 2021 e rispettando i seguenti orari :

INFANZIA –dalle 17:00 alle 17:45

PRIMARIA –dalle 17:45 alle 18:30

SECONDARIA – dalle 18:30 alle 19:30