Cercasi Kira disperatamente: Chihuahua smarrito in via Fortore

TERMOLI. SOS lanciato per una cagnolina che è stata smarrita nella zona di San Pietro in via Fortore a Termoli verso le 17.30 di oggi 4 gennaio 2020.

Il cane risponde al nome di Kira ed è un Chihuahua femmina di 16 mesi di colore miele, dotato di microchip.

Chiunque possa dare una mano o veda Kira chiami immediatamente al numero 3492956617 oppure contatti la nostra Redazione.