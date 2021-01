Con illuminaevinci il Molise conquista i social: attesa per la premiazione in diretta web

MOLISE. Un successo inaspettato quanto gradito quello del contest Illuminaevinci che ha caratterizzato questo Natale un po’ particolare. Il concorso sociale di luci natalizie che ha fatto il giro del mondo con più di 160mila visualizzazioni della pagina facebook attraverso l’ideazione del Best Social Lighting, ossia il concorso fotografico che ha messo in competizione le foto dei 530 partecipanti di 14 Comuni molisani. Sono arrivate risposte da ogni angolo del mondo con il coinvolgimento anche dei tanti molisani che risiedono all’estero e di tutti coloro che non sono potuti rientrare in Molise a causa della pandemia.

Illuminaevinci non è solo facebook, è anche estro, arte, tradizioni, fantasia e coinvolgimento reale al suono del motto che sta caratterizzando questo momento: uniti ma distanti. Le famiglie si sono ritrovate a vivere insieme gli addobbi delle facciate nelle proprie abitazioni con uno spirito competitivo che ha fatto dimenticare per un attimo le difficoltà del periodo storico e, al contrario, ha riacceso speranza e fiducia nel futuro restituendo alle illuminazioni natalizie il loro effettivo significato.

Mentre siamo in attesa di calcolare e comunicare i vincitori del premio social, anche la giuria che in questi giorni a sorpresa ha osservato i lavori sta procedendo a decretare i lavori che più hanno attirato la loro attenzione e che saranno comunicati domani 6 gennaio alle ore 20.00 in collaborazione con “Zona Rossa web tv” andando in diretta su facebook, youtube e twich.

I vincitori saranno premiati con buoni spesa da utilizzare, ove possibile, nel comune di residenza incentivando il commercio nei piccoli comuni che hanno sposato questo progetto: Sesto Campano, Conca Casale, Sant’Angelo del Pesco, Roccamandolfi, San Polo Matese, Bojano, Castelpizzuto, Civitanova del Sannio, Roccavivara, Petrella Tifernina, Cercepiccola, Campodipietra, San Giovanni in Galdo e Toro.

Ma il vero vincitore di questa prima edizione è l’intero Molise che, con i suoi piccoli Comuni, si presta a raffigurare il paesaggio natalizio che appartiene alla fantasia di ognuno di noi sin dall’infanzia.

Il successo di questa prima edizione ci spinge a migliorare e a progettare sin da subito la seconda edizione a livello regionale di illuminaevinci, coinvolgendo ancor più comuni e cercando di far conoscere la nostra piccola ma bellissima regione con una iniziativa che vede lavorare in maniera sinergica istituzioni, associazioni e cittadini.

Per conoscere i vincitori vi aspettiamo domani 6 gennaio alle ore 20.00 in diretta facebook su:

@illuminaevinci

@Zrwebtv

O sui social twich e youtube