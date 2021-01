Atm, verso lo sciopero: tredicesime sbloccate ma i sindacati non mollano

CAMPOBASSO. In un clima molto teso e che a fatica il dott. Pigliacelli, in veste di Vicario del Prefetto di Campobasso, ha cercato in qualche modo di gestire e stemperare, si è consumato ieri in modalità videoconferenza, il tentativo di conciliazione attinente la vertenza attivata formalmente lo scorso 23 novembre dalle Segreterie Regionali Filt Cgil-Fit Cisl-Uiltrasporti e Ugl autoferro nei confronti della società di trasporti Atm.

Oltre ai rispettivi Segretari regionali di categoria Rolandi, Vitagliano, Mastropaolo e Libertone, sono intervenuti i rappresentanti legali dell'impresa e l'Assessore regionale ai trasporti Quintino Pallante coadiuvato dal Direttore del Servizio Mobilità della Regione Dott.ssa Dina Verrecchia.

SBLOCCATE LE TREDICESIME, MA NON BASTA - A poco è servito il tentativo aziendale di mostrarsi disponibile a cambiare il proprio atteggiamento, annunciando in quello stesso istante, l'effettuazione dei relativi bonifici a tutti i dipendenti concernenti il pagamento della tredicesima mensilità. Un atto tardivo e che oltretutto non va a sanare una situazione che si trascina ormai da un ventennio e che vede gran parte dei lavoratori di questa impresa dover fare ricorso ogni mese al Decreto ingiuntivo per potersi vedere riconoscere la regolare corresponsione della propria retribuzione.

E proprio ieri, non a caso, l'Assessore regionale ai trasporti, si è visto recapitare in mattinata l'ennesima segnalazione (la quinta consecutiva) dei dipendenti Atm che hanno formalizzato non solo la mancata corresponsione della mensilità di dicembre ma anche inadempienze aziendali per alcune mensilità pregresse.

QUELLE SOLITE GIUSTIFICAZIONI AZIENDALI CHE NON CONVINCONO PIU' LA REGIONE - E le giustificazioni dei rappresentanti legali di Atm tese ancora una volta a scaricare come al solito sulla Regione i motivi di queste ingiustificabili inadempienze e che in Molise riguardano soltanto le imprese di trasporto locale (Atm e Gtm di Termoli) riconducibili non a caso alla stessa proprietà, hanno contributo ad accendere ancora di più gli animi. E se da un lato le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto espressamente di revocare la concessione alla società Atm e di porre immediatamente fine a quell'anomalia del ricorso ai Decreti ingiuntivi che sta costando peraltro alla collettività molisana svariate centinaia di migliaia di euro, ancora più drastico è stato l'Assessore Pallante che, contrariamente all'atteggiamento pilatesco che ha purtroppo contraddistinto nell'arco degli ultimi trent'anni la quasi totalità dei suoi predecessori, ha fatto chiaramente intendere che non ci sarà più spazio in Molise per le imprese di trasporto che non rispettano i diritti dei lavoratori a cominciare dal regolare pagamento delle retribuzioni.

L'AZIENDA PRODUCA GLI ATTESTATI DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI -La Regione, secondo le dichiarazioni dell'Assessore, continuerà a perseguire l'ipotesi di risoluzione contrattuale qualora perdureranno queste inadempienze aziendali e l'attenzione dell'Istituzione regionale non si limiterà alla situazione attuale ma scaverà anche nelle anomalie del passato. In questa direzione vanno infatti le due richieste che lo stesso esponente della Giunta ha formulato all'azienda: entro cinque giorni l'impresa Atm dovrà produrre la documentazione (cedolini e relativi bonifici) attestanti i regolari versamenti ai dipendenti delle retribuzioni relative agli ultimi 5 anni nonché l'elenco dettagliato del personale impiegato per le attività di trasporto pubblico oggetto di contribuzione regionale.

E I SINDACATI DENUNCIANO: NON ESISTE SOLO "IL PROBLEMA STIPENDI" - Le Organizzazioni Sindacali dal canto loro hanno tenuto a ribadire che il capitolo retribuzioni, seppur importante, costituisce soltanto uno degli aspetti negativi dei tanti che caratterizzano l'operato dell'azienda ATM nel contesto delle relazioni industriali e nei confronti di chi legittimamente rappresenta i lavoratori.

E LA RICHIESTA DI NUOVA CASSA INTEGRAZIONE STUPISCE ANCHE LA PREFETTURA - Non a caso il confronto si è spostato sull'anomala richiesta aziendale di fare ricorso nuovamente agli ammortizzatori sociali. Una richiesta sulla quale si è mostrata stupita e perplessa anche la Prefettura di Campobasso che proprio nelle ultime settimane ha incontrato le stesse imprese di trasporto e le istituzioni scolastiche al fine di coordinare e programmare l'organizzazione del trasporto pubblico in vista della imminente riapertura delle attività didattiche in presenza. E' del tutto irrazionale che nel mentre si programmano servizi aggiuntivi per bilanciare i limiti di riempimento al 50% dei mezzi pubblici imposti dai DPCM, l'azienda ATM abbia contestualmente deciso di collocare in cassa integrazione ben 154 lavoratori per un fabbisogno totale di 20945 ore.

LA LISTA DELLE MOTIVAZIONI VERTENZIALI E' LUNGHISSIMA - Sono davvero innumerevoli le motivazioni vertenziali elencate dalle organizzazioni sindacali. Ci sono sicuramente questioni retributive al primo posto visto che in questa impresa, a differenza di quanto avviene nel resto del paese, i lavoratori possono fare affidamento esclusivamente su quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro (scaduto peraltro da oltre 3 anni). Nelle aziende di trasporto non molisane, esiste infatti anche una contrattazione aziendale che mediamente incide per il 30% sul totale della retribuzione di ogni singolo dipendente. Poi ci sono le questioni che attengono la sicurezza e non a caso i sindacati hanno allertato la Prefettura sulla attuale condizione degli autobus che aldilà della atavica vetustà, denota situazioni allarmanti anche rispetto al materiale di consumo. All'attenzione del dott. Pigliacelli i sindacati hanno evidenziato le preoccupazioni degli autisti rispetto alla condizione e allo stato di usura delle gomme che soprattutto in presenza di ghiaccio e neve, risulta alquanto pericoloso. La Prefettura, recependo le istanze sindacali ha garantito che disporrà immediati controlli a campione.

LA PROCEDURA SI E' CHIUSA NEGATIVAMENTE, SI VA VERSO LO SCIOPERO - Pur apprezzando il tentativo della Prefettura di ricercare una soluzione conciliativa tra le parti, la procedura si è chiusa con esito negativo. Sono davvero tante le cause ancora irrisolte che hanno determinato l'avvio di questa vertenza. Le Organizzazioni Sindacali si sono tuttavia impegnate, soprattutto in questo particolare contesto emergenziale pandemico, a limitare nel limite del possibili disagi e disservizi all'utenza conseguenti alle possibili azioni di sciopero.

LE SEGRETERIE REGIONALI

FILT CGIL FIT CISLUILTRASPORTIUGL AUTOFERRO

FRANCO ROLANDI - ANTONIO VITAGLIANO - CARMINE MASTROPAOLO - NICOLINO LIBERTONE