A Vasto una messa in suffragio del Comandante Ettore Tomassi

VASTO. Una messa in suffragio dell'ex Comandante della Casa Lavoro di Vasto, Commissario Ettore Tomassi deceduto il 31 dicembre 2020 (Leggi), sarà celebrata nella chiesa San Paolo sabato 9 Gennaio 2021 alle ore 18. La funzione religiosa sarà concelebrata dal parroco don Gianni e il cappellano del carcere don Silvio.

Il personale dell'amministrazione Penitenziaria in servizio e il personale in pensione non avendo potuto partecipare personalmente alle esequie svoltesi a Campobasso per le prescrizioni Covid, ha pensato di ricordare la figura di Ettore Tomassi, un Comandante sempre disponibile, attento alle esigenze del personale e della popolazione detenuta, stimato sia all'interno dell'amministrazione che dalle istituzioni locali.

Ha collaborato fattivamente per la riuscita dei tanti progetti di reinserimento dei detenuti sia all'interno dell'istituto che all'esterno (Pulizia spiaggia di Punta aderci, pista ciclabile, ecc.)