Covid-19, Pietracatella corre ai ripari: primaria e secondarie chiuse fino al 15

PIETRACATELLA. La prima ordinanza del 2021 del comune di Pietracatella riguarda la chiusura della scuola primaria e secondaria di primo grado. A causa dell’emergenza Covid, infatti, l’amministrazione è corsa ai ripari ed ha indetto lo stop dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio.

Il testo integrale dell’ordinanza

IL SINDACO

VISTA:

- l’ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 1 del 3 gennaio 2021 ad oggetto “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO COMUNALE DI SANT'ELIA A PIANISI” con la quale, a partire da oggi e fino al 15 gennaio 2021 il territorio del Comune di Sant’Elia a Pianisi è individuato come “zona rossa”;

-la nota dei Sindaci dei Comuni di Pietracatella, Monacilioni e Macchia Valfortore in data 2 gennaio 2021 con la quale si chiede al Presidente della Regione Molise, alla A.S.R.E.M., alla Prefettura, alla Protezione Civile della Regione Molise, alla Questura, al Ministero della Salute ed al Ministero della Difesa di porre in essere, ognuno per le proprie competenze, tutti gli strumenti necessari per frenare il dilagare del contagio da covid-19 nel territorio del Comune di Sant’Elia, comune confinante o limitrofo a Pietracatella, Monacilioni e Macchia Valfortore;

CONSIDERATO che i rapporti ed i legami tra la comunità di Pietracatella e quella di Sant’Elia a Pianisi sono molto frequenti e molto numerosi ed anche rapporti scolastici sono all’ordine del giorno;

CONSIDERATO, per quanto sopra evidenziato, che la chiusura della scuola primaria e secondaria di primo grado possa essere necessaria al fine di evitare ogni possibile contatto tra i gli alunni, docenti e personale scolastico;

SENTITI per le vie brevi, il dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Riccia – Sant’Elia a Pianisi ed i componenti del C.O.C. di Pietracatella che hanno condiviso, ognuno per le proprie motivazioni, la necessità della chiusura della scuole in oggetto;

VISTE le disposizioni vigenti in materia di contenimento del virus da Covid-19;

VISTO il D.P.R. 616/1977;

VISTA la legge 241/90;

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267,

O R D I N A

1 – la chiusura della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Pietracatella con decorrenza dal giorno 7 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021;

2 – di trasmettere la presente ordinanza:

- all’Istituto Omnicomprensivo di Riccia – S. Elia a Pianisi;

- alla Regione Molise;

- alla ASREM;

- all’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso;

- al Prefetto di Campobasso;

- alla Stazione dei Carabinieri di Sant’Elia a Pianisi,

A V V E R T E

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Molise entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL VICE SINDACO

Prof. Donato Angiolillo