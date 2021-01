A Petacciato scuola primaria in presenza, l'ordinanza del sindaco Roberto Di Pardo

PETACCIATO. Il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo ha scelto di esercitare la facoltà concessa dall'ordinanza Toma e riapre le scuole da domani in presenza.

«Vista l’ordinanza n.2 del 05 gennaio 2021 emessa dal presidente della Regione Molise, con la quale viene prorogata la precedente ordinanza n.51/2020, disponendo, tra l’altro, la prosecuzione della sospensione dell'attività scolastica in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado fino al 17 gennaio 2021, e lasciando ai sindaci la facoltà di consentire la didattica in presenza per le sole scuole primarie;

Richiamata la propria precedente ordinanza n.28 del 07.12.2020, con la quale era stata disposta la prosecuzione in presenza della scuola primaria nel periodo dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;

Sentito il dirigente scolastico; Considerato che per la scuola dell’infanzia resta attiva la didattica in presenza;

Verificata, allo stato, la compatibilità dello svolgimento dell'attività didattica con la situazione epidemiologica della nostra comunità, considerato che dal primo gennaio dai dati ASREM si evincono 0 nuovi positivi e 8 guariti;

si comunica che la scuola primaria di Petacciato, anche nel periodo dal 7 gennaio 2021 fino al 17 gennaio 2021, continuerà in presenza.

Qualora l’andamento della situazione epidemiologica dovesse registrare variazioni per cui si rendesse necessario modificare la presente determinazione, si provvederà tempestivamente in merito».