Larino: infanzia Rosano e Novelli aperte, per la primaria rientrano solo le prime classi

LARINO. «Cari concittadini il 2021 è iniziato con delle belle notizie per la nostra città. Rispetto alle ultime settimane del 2020 quando il numero dei positivi aveva superato anche le 60 unità, possiamo affermare che attualmente soltanto una nostra concittadina, residente in città, è ancora positiva al Covid. Tale risultato è stato possibile grazie ai vostri comportamenti, al rispetto delle regole e all'uso dei dispositivi di protezione. Circostanze che hanno impedito al virus di circolare nella nostra comunità così profondamente segnata dai lutti dovuti al Covid. Naturalmente ciò non ci deve fare abbassare la guardia ma dobbiamo continuare ad avere comportamenti responsabili al fine di preservare tale stato di cose». Queste le parole del sindaco Giuseppe Puchetti sulla situazione di emergenza sanitaria.

Per ciò che concerne il rientro a scuola, con le lezioni in presenza, l’amministrazione ha così deciso: «D'intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce, vista la nuova ordinanza del presidente della Regione sulla riapertura delle scuole, abbiamo deciso di lasciare aperta, oltre alla scuola dell'infanzia Rosano e Novelli, quella primaria soltanto per le prime classi, operando una divisione per la classe prima della Rosano più numerosa.

Per il resto la didattica a distanza sarà svolta fino al prossimo 18 gennaio quando tutti, salvo naturalmente nuove disposizioni, torneranno in aula in presenza.

Ultima comunicazione, quella relativa alla distribuzione della seconda tranche dei buoni spesa.

Nella giornata di domani, 6 gennaio, il responsabile della Caritas procederà a distribuire alle famiglie assegnatarie gli ulteriori buoni erogati dall'Ente.

Colgo l'occasione per augurare a tutti Buona Epifania».