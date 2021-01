Scuole primarie aperte in Basso Molise, l’elenco dei vari comuni

BASSO MOLISE. In seguito all’ordinanza emanata ieri sera dal Presidente della Regione Donato Toma, che ha stabilito la chiusura delle scuole secondarie di primo e secondo grado, i sindaci dei vari comuni hanno avuto carta bianca circa lo svolgimento delle lezioni in presenza o utilizzando la Dad (didattica a distnza).

Ecco l’elenco, in aggiornamento, dei comuni che hanno optato per le lezioni in presenza:

MONTENERO DI BISACCIA

Il sindaco Simona Contucci ha emanato una nuova Ordinanza con la quale consente lo svolgimento dell'attività didattica in presenza presso la Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nel periodo che va dal 7 gennaio al 17 gennaio 2021.

"Cari concittadini - annuncia il sindaco Simona Contucci - nell'augurare a tutti una Buona Epifania, informo che a seguito dell'Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale Donato Toma e dopo aver valutato attentamente la situazione attuale delle nostre scuole, oltre a quella dei nostri servizi di trasporto scolastico, ho emanato un'Ordinanza con la quale ho consentito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza presso la Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, nel periodo che va dal 7 gennaio al 17 gennaio 2021. Resta attiva inoltre la didattica in presenza per le scuole dell'infanzia.

Come già detto, la decisione di aprire la Scuola Primaria è il frutto di un esame attento e scrupoloso dello scenario dei contagi, oltre che di un dialogo costante con la Direttrice Scolastica e con il dipartimento Unico di Prevenzione dell'Asrem. Tutti noi, infatti, mettiamo al primo posto la salute degli studenti e dei nostri figli. Ed è per questo motivo che effettueremo, nei giorni e nelle settimane a seguire, un monitoraggio incessante che potrà rivelare ogni minima variazione dei dati a nostra disposizione, al fine di adottare eventuali e ulteriori provvedimenti".

GUGLIONESI

Facendo seguito all’ordinanza nr. 2 del 5.01.2021 del Presidente della Giunta Regionale e considerato che, in base ai dati ricevuti dall’Asrem, il quadro epidemiologico nel Comune di Guglionesi non è cambiato rispetto al mese di dicembre, si avvisa che nelle prossime ore verrà emanata un’ordinanza sindacale con la quale le lezioni per la scuola primaria saranno autorizzate in presenza a partire dalla data del 7 gennaio 2021 .

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

Stante la ottimale situazione sanitaria comunale le lezioni della scuola primaria riprenderanno regolarmente il 7 gennaio 2021, in deroga alla Ordinanza della Regione Molise. Resta inteso che ove il quadro epidemiologico dovesse modificare in peggio saranno senza indugio assunti tutti i provvedimenti del caso.

SAN MARTINO IN PENSILIS

Con ordinanza sindacale n. 1 del 05/01/2021 è stato disposto che, da giovedì 7 gennaio 2021, nella Scuola dell’Infanziae nella Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “John Dewey” di San Martino in Pensilis, l'attività didattica si svolga in presenza.

URURI

In riferimento all'ordinanza n°2 del 05.01.2021 del Presidente della Giunta Regionale del Molise, considerato lo stretto monitoraggio dei contagi nel nostro Comune e il colloquio telefonico avuto con la Dirigente Scolastico, con ORDINANZA n ° 01/2021 del 06 Gennaio 2021, da GIOVEDI 07 Gennaio 2021 la scuola dell'infanzia

e la scuola Primaria del plesso scolastico di Ururi, continueranno l'attività didattica in presenza.

Qualora la situazione epidemiologica nel territorio del Comune di Ururi dovesse subire variazioni ,si provvederà tempestivamente in merito.

PORTOCANNONE

Con riferimento all'Ordinanza n. 2 del 5.1.2021 adottata dal Presidente della Giunta Regionale in tema di chiusura delle scuole causa emergenza Covid 19, si informa la Cittadinanza che il Sindaco ha firmato propria Ordinanza in corso di pubblicazione con la quale, in deroga al provvedimento regionale, si consente la riapertura della scuola primaria e della scuola dell'infanzia le cui lezioni quindi, potranno riprendere in presenza da domani 7 gennaio 2021.

Non essendo stata data ai Comuni facoltà di deroga all'Ordinanza del Presidente della Regione anche per la Scuola Secondaria, le lezioni per le classi di quest'ultima proseguiranno in modalità Didattica a Distanza.

La Sezione Primavera, non oggetto delle predette Ordinanze, proseguirà regolarmente le proprie attività.

Con l'occasione si informa inoltre che tutti i locali adibiti ai servizi scolastici di ogni ordine e grado, sono stati già appositamente sanificati e che, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza possibile, è stato programmato un servizio periodico e continuativo che prevede un intervento di sanificazione da eseguirsi ogni mese sino alla fine dell'anno scolastico.

PALATA

Vista l'ordinanza n. 2 del 5/01/2021 emessa dal Presidente della Regione Molise, sentita la Dirigente scolastica e verificata la compatibilità dello svolgimento dell'attività didattica con la situazione epidemiologica della nostra comunità, si comunica che le scuole primarie di Palata riprenderanno regolarmentela propria attività in presenza il giorno 07 gennaio, pertanto gli effetti dell'ordinanza del Sindaco n. 12 del 07 dicembre 2020 saranno prorogati fino al 15 gennaio 2021. Resta inteso che ove si rendesse necessario modificare tale decisione si assumeranno senza indugio i provvedimenti consequenziali.