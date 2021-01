Scuole primarie chiuse in Basso Molise, l’elenco dei vari comuni

BASSO MOLISE. In seguito all’ordinanza emanata ieri sera dal Presidente della Regione Donato Toma, che ha stabilito la chiusura delle scuole secondarie di primo e secondo grado, i sindaci dei vari comuni hanno avuto carta bianca circa lo svolgimento delle lezioni in presenza o utilizzando la Dad (didattica a distnza).

Ecco l’elenco, in aggiornamento, dei comuni che hanno optato per le lezioni a distanza:

MONTECILFONE

Vista l’ordinanza n. 2 del 5 Gennaio 2021 emessa dal Presidente della Regione Molise con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.1, comma 16, del decreto-legge 16 Maggio 2020, n. 33. Provvedimenti in materia di istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici. Proroga delle disposizioni di cui all’ordinanza del presidente della giunta regionale n. 51 del 7 Dicembre 2020.

Sentita la Dirigente scolastica nelle vie brevi.

Sentito il medico di base della comunità.

Considerato che durante le festività natalizie sono state riscontrate, nella nostra comunità, diverse positività da Covid-19 che portano alla necessità di procedere ad una larga mappatura dei contatti.

Considerato che diverse famiglie sono già in quarantena o in isolamento.

Ritenuto che lo scenario sopra descritto impone la necessità di ridurre la diffusione di contagio da Covid-19.

A scopo precauzionale le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado saranno sospese dal 07/01/2021 fino al 15/01/2021, compreso.

La sospensione riguarderà la didattica in presenza, i ragazzi potranno avvalersi della DAD che verrà organizzata dai docenti.

Seguirà effettiva ordinanza.

SANTA CROCE DI MAGLIANO

In merito alla disposizione della didattica a distanza delle scuole, il Presidente Toma ha prorogato la sua precedente ordinanza al 17/gennaio/2021. A scopo precauzionale, perchè la tutela della salute è prioritaria, l’applicheremo senza alcuna deroga.

Quindi, sono sospese le lezioni in presenza per le scuole di ogni grado, incluse quelle dell’infanzia, dal 7/gennaio/2021 al 17/gennaio 2021, nonostante il

parere non favorevole della Dirigente scolastica in merito alla sospensione delle lezioni in presenza per la Scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde della primaria. Approfitto dell’occasione, per esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del Signor Domenico Di Lalla che, dopo un lungo ricovero in ospedale, è venuto a mancare nonostante fosse negativo al tampone Covid-19 da 15 giorni, come comunicatomi dalla famiglia giorni addietro.

MAFALDA

Visto l'art. 50 del D.Igs. 18 agosto 2000. n. 267 (T.U.E.L): (...1 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale: Viste le delibero dcl Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologi derivanti da agenti virali trasmissibili: Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Settembre 2020: Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni un'attive del decreto•legge 25 marzo 2020. n. 19, convertito. con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020. n. 74. recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». nomi, del decreto-legge 2 dicembre 2020. n. 158. recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767XGU Serie Generale n.301 del 03-12-2020): Vista l'Ordinanza N. 02 del 05/01/2021 del Presidente della Giuma Regionale del Molise, che proroga fino al 17/01/2021 la sospensione delle attività in presenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado:

V. i recenti casi di contagio che hanno interessato il Comune di Mafalda nell'ultimo periodo, anche collegati al mondo della scuola cd in particolare alla scuola dell'infanzia:

Accertala l'elevata rischiosità circa il possibile sviluppo di nuovi contagi tale da rendere incompatibile Io svolgimento dell'attività in presenza negli istituti delle scuole dell'infanzia ubicate nel territorio comunale, anche in relazione al mancato obbligo di utilizzo di mascherine e all'impossibilità di mantenere garantito il distanziamento interpersonale tra i bambini: Ravvisata l'opportunità di porre in essere ogni utile misura precauzionale al fine di contrastare sul territorio l'eventuale diffusione del Covid-19:

Visti gli arti. 50 e 54. comma 4. del Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii:

ORDINA

1) LA CHIUSURA del plesso scolastico di Via Pascoli, con sospensione delle attività di didattica in presenza della scuola primaria c della scuola secondaria di primo grado per il periodo 07/01/2021 —17/01/2021:

2) LA CHIUSURA del plesso scolastico di Via Pascoli. con sospensione delle attività di didattica in presenza della scuola dell'infanzia per il periodo 07/0 ir2o2i — 17/01/2021;

3) LA SOSPENSIONE del servizio scuolabus , il periodo 07/01/2021 — 17/01/2021: 4) la consequenziale sospensione .1 servizio mensa scolastica , il periodo 07/01/2021 — 17/01/2021;

5) che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto di Campobasso. alla Locale Stazione Carabinieri, alla Regione Molise e alla Direzione Didattica;

6) di dis,re la pubblicazione .1 presente provvedimento all'Albo on-linc dell'Ente per 15 giorni ai tini di generale conoscenza.

AVVISA che tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza. Ai unsi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giomi.

IL SINDACO F.to Dott. Giacomo MATASSA