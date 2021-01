La Vastese riprende il Campobasso nel finale, all'Aragona finisce 2-2

VASTO. La Vastese ferma il Campobasso all’Aragona sul 2-2 e fa un favore al Notaresco che ringrazia. I biancorossi nel finale strappano un prezioso pari arrivato in pieno recupero e salgono a quota 9 in classifica.

LA PARTITA. Per il suo debutto nei padroni di casa mister D’Adderio si affida ad un 3-5-2 con in avanti l’ex Martiniello a fare coppia con Bernardi. Tutti presenti ad eccezione di Calabrese che voci di mercato danno in partenza.

1Nei molisani Cudini sceglie un 4-3-3 manda subito in campo gli ex Menna ed Esposito, torna dalla squalifica a centrocampo Bonta’, assente l’under Vitali fermato dal giudice sportivo per tre giornate.

Le due squadre partono al piccolo trotto, ma al primo affondo i rossoblu’ passano. E’ il 16’, calcio d’angolo di Vittorio Esposito, Bonta’ vola in cielo e di testa batte Di Rienzo per l’1-0.

I lupi continuano ad attaccare il fortino biancorosso regge. Al 31’ conclusione di Brenci, tutto facile per l’estremo di casa.

Al 37’ la Vastese trova il gol del pari con una rete di controbalzo di Valerio che non lascia scampo a Piga ed 1-1.

Neanche il tempo di gioire che i lupi trovano di nuovo il vantaggio al 43. Candellori fredda Di Rienzo da due passi e fa 2-1 dopo una svirgolata di Di Filippo che spiana la strada al numero 8 molisano. Si va al riposo con questo risultato.

Nella ripresa nei padroni di casa fuori Gentile e dentro Cardinale in difesa.

La Vastese prova a reagire. Al 12’ colpo di testa di Martiniello, Piga blocca senza patemi d’animo.

I padroni di casa non riescono ad essere lucidi. D’Adderio al 33’ toglie un difensore Di Filippo e mette una punta Sorgente passando al 4-3-3 per cercare di riprendere la gara.

Al 47’esimo i padroni di casa trovano il pari con una punizione super di Martinez che dalla distanza fulmina Piga e fa 2-2. Da qui a fine gara non succede altro. La Vastese dopo due stop consecutivi agguanta un pari preziosissimo contro la capolista Campobasso che si mangia le mani e sale a quota 20.

VASTESE – CAMPOBASSO: 2 – 2

Reti: 16’pt Bontà (C), 37’pt Valerio (V), 44’pt Candellori (C), 47’st Martinez (V)

VASTESE: Di Rienzo, Di Filippo (33’st Sorgente), Diallo, Altobelli, Obodo, Gentile (1’st Cardinale), Valerio, Meola (39’st Martinez), Martiniello, Bernardi, Di Prisco. A disposizione: Abazi, Lenoci, Solimeno, De Angelis, Sansone, Corcione. All.: D’Adderio

CAMPOBASSO: Piga, Fabriani, Vanzan (20’st Martino), Brenci (34’st Sforzini), Menna, Dalmazzi, Bontà (45’st Sbardella), Candellori, Cogliati, Esposito, Zammarchi (34’st Tenkorang). A disposizione: Raccichini, Capuozzo, Pontillo, Martinucci, Di Domenicantonio. All.: Cudini

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa con Marchese e Conte di Napoli

Ammoniti: Valerio, Dalmazzi (V); Recupero: 1'’ e 4’.