​Uomo a mare, nel webinar la simulazione navale dell'intervento di emergenza

TERMOLI. Continua oggi alle ore 17 il fitto calendario dei Webinar dell’Istituto Boccardi-Tiberio: “Un giorno al Simulatore” tenuto dal prof. Aniello De Luca e dalla prof.ssa Giordana Marchetti.



I docenti spiegheranno come gestire le emergenze a bordo con l’ausilio del Simulatore navale, in particolare come viene gestita l’emergenza “MAN OVER BOARD” (uomo a mare).

Tutte gli interventi che saranno illustrati metteranno in evidenza quanto le operazioni a bordo sono regalamentate in modo da evitare, oalmeno minimizzare, la possibilià di errori e anche quanto la comunicazione in lingua inglese sia fondamentale in questo contesto.

Le operazioni di salvataggio saranno effettuate dagli alunni della V A Conduzione del Mezzo Navale.

Il link per seguire il Webinar è https://meet.google.com/rta-nmvr-cgg

Sarà possibile rivedere tutti gli incontri sui canali Facebook e YouTube della scuola.