TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host durante i giorni delle feste Natalizie ha offerto dei doni e dei pranzi natalizi ad alcune famiglie che versano in uno stato di indigenza. Il servizio di catering e stato prestato dal ristorante Miseria e Nobiltà di Termoli.

Il Lions Club Termoli Host considerando che la pandemia ha acuito le difficoltà di molti, tenendo anche presente l’insegnamento di Papa Francesco, ha ritenuto far sentire la propria vicinanza a queste famiglie adoperandosi per coloro che sono meno fortunati. Il gesto è stato apprezzato dalle famiglie anche perché il ristorante Miseria e Nobiltà, i cui titolari sono di origini pugliesi, serve piatti della tradizione foggiana che rappresentano anche un elemento di novità per le nostre parti.

Il Presidente del Lions Club Termoli Host Tommaso Freda ha ringraziato tutti i soci del club e i titolari del ristorante che si sono resi subito disponibili.