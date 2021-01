Da lunedì 11 gennaio chiuso per lavori l'ufficio postale di Campomarino

CAMPOMARINO. Poste Italiane comunica che da lunedì 11 gennaio l’ufficio postale di Campomarino (via Abruzzi) sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, la cui durata è quantificabile in circa due settimane salvo imprevisti.



Per limitare i disagi per la clientela, Poste Italiane ha previsto il potenziamento del calendario di apertura degli altri due uffici postali presenti sul territorio comunale, Campomarino Lido (piazza Aldo Moro) e Nuova Cliternia, che nel periodo 11 gennaio-23 gennaio saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Durante il periodo degli interventi, presso l’ufficio postale di Campomarino Lido sarà inoltre disponibile uno sportello dedicato alla clientela di Campomarino e abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Nelle vicinanze, si ricorda, con apertura dal lunedì al sabato sono disponibili gli uffici postali di Portocannone e Termoli (corso Milano), entrambi dotati di ATM Postamat per i prelevamenti di denaro contante e tutte le operazioni consentite. In particolare, la sede di corso Milano a Termoli dal lunedì al venerdì è aperta con orario continuato 8.20-19.05 (il sabato fino alle 12.35).