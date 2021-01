Serie A: Verona-Crotone affidata all’arbitro termolese Luca Massimi

TERMOLI. Luca Massimi arbitra di nuovo in serie A: domenica alle ore 15 sarà in campo al Bentegodi di Verona ad arbitrare la partita Hellas Verona Crotone gratificante per il nostro fischietto dopo Sampdoria-Cagliari e Lazio-Brescia. Questa di domani è la terza designazione in serie A oltre ad una partita di Coppa Italia del Napoli sempre in serie A.

Tante partite da quarto Uomo e molte di punta della serie B una nuova direzione per una partita dove ci sono interessi di medio alta classifica e quelli della retrocessione. In bocca al lupo Luca questa la rosa degli arbitri di domenica prossima alle ore 15 .00

H. VERONA – CROTONE h. 15.00

MASSIMI

MONDIN – SCHIRRU

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI