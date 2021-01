TERMOLI. Questo esemplare di gatto, ci fanno sapere i condomini di un palazzo in via Padova - zona contrada Porticone - è da più di un mese che staziona nei pressi del palazzo suddetto. I condomini, a turno, lo custodiscono con amore, ma questa situazione non può durare a lungo. Per questo gli stessi condomini, tramite il nostro giornale, chiedono se a Termoli esiste un'associazione o ente che si prende cura degli animali abbandonati o randagi, come è sicuramente questo bell'esemplare o se qualcuno sia interessato ad adottarlo. Per qualsiasi informazione potrete contattare la nostra redazione e ci prenderemo cura di mettervi in contatto con qualcuno dei condomini.