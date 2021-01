Isolato il reparto di Chirurgia al Cardarelli a causa del focolaio Covid

CAMPOBASSO. Dopo i diversi casi di positività al Covid-19 registrati tra pazienti e personale sanitario, 'chiude' il reparto di Chirurgia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, centro Hub regionale per il Covid-19. Le disposizioni impartite dalla direzione sanitaria ospedaliera sono perentorie.

In primo luogo non bisogna dimettere i pazienti a casa, al fine di evitare eventuali cluster domestici, non fare entrare nessuno in reparto, né consentire che i pazienti escano per vedere i familiari negli spazi antistanti il reparto.

Inoltre, deve essere ridotta la disponibilità dei posti letto sospendendo le attività programmate. I pazienti in emergenza-urgenza saranno ricoverati nel reparto di Ortopedia, area Covid free. Lunedì 11 gennaio verrà fatto il punto della situazione nel corso dell'audit organizzativo convocato dalla direzione dell'Azienda sanitaria regionale (Fonte Ansa.it).