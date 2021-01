Grande commozione per la messa in onore del Comandante Ettore Tomassi

VASTO. "Siamo addolorati e dispiaciuti della improvvisa perdita del nostro caro e grande Comandante Ettore Tomassi. Giungano le nostre più sincere condoglianze, da parte di tutto il personale civile amministrativo e il personale del Corpo della Polizia Penitenziaria della Casa lavoro di Vasto", questo è quanto è stato scritto sui volanti presenti nei pressi della chiesa San Paolo dove si è tenuta una messa in onore del 58enne scomparso il 31 dicembre scorso (Leggi).

La funzione religiosa è stata concelebrata, nel pieno rispetto delle normative anticovid, dal parroco don Gianni e il cappellano del carcere don Silvio.

Il personale dell'amministrazione Penitenziaria in servizio e il personale in pensione non avendo potuto partecipare personalmente alle esequie svoltesi a Campobasso per le prescrizioni Covid, ha pensato di ricordare la figura di Ettore Tomassi, un Comandante sempre disponibile, attento alle esigenze del personale e della popolazione detenuta, stimato sia all'interno dell'amministrazione che dalle istituzioni locali.

Ha collaborato fattivamente per la riuscita dei tanti progetti di reinserimento dei detenuti sia all'interno dell'istituto che all'esterno (Pulizia spiaggia di Punta aderci, pista ciclabile, ecc.)

Un collega ha affermato a margine della cerimonia: "Era una grande persona, se ne va un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al servizio dello Stato".