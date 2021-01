TERMOLI. Il think tank Ned (New European Dream) torna con “Ned Caffè” evento che ospiterà un ciclo di interviste a personaggi del mondo economico, accademico, politico e altro, per parlare di temi di rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori del centro-sud.



«Lunedi 11 gennaio, alle 18.30 su piattaforma zoom e in diretta live sulle pg Facebook, Instagram e YouTube si terrà il primo appuntamento con le interviste di “Ned Caffè”, che avrà come ospite la prof.ssa Francesca Moraci, architetta, componente del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane e professoressa ordinaria di urbanistica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

La prof.ssa Francesca Moraci, insignita per ben due volte del premio “Donne che ce l’hanno fatta”, iniziativa promossa dagli Stati generali delle donne, è una tra quelle figure femminili che c’è l’ha fatta davvero. Intraprendente, decisa e piena di iniziativa, è riuscita a emergere per i suoi meriti, rompendo il tetto di cristallo nel mondo del lavoro, raggiungendo posizioni apicali nella sua carriera.

Parleremo con la prof.ssa Moraci, da anni impegnata in battaglie di equità per le donne e il Sud, di temi sensibili per valore strategico eco-sostenibile nei processi di sviluppo urbano e infrastrutture, per ricostruire e riconnettere le diverse economie regionali del centro-sud, in relazione ad un patrimonio di risorse naturali, storico-artistiche e culturali che è rilevantissimo e in relazione alle risorse messe a disposizione dal Recovery Plan.