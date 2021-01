Hellas Verona-Crotone, Luca Massimi fa "riposare" il Var

TERMOLI. Luca Massimi ha arbitrato oggi la sua terza partita di Serie A. Oggi alle 15:00 Luca Massimi, arbitro termolese è sceso in campo per dirigere il match Hellas Verona-Crotone.

In divisa ha sostenuto un’ottima performance, dando così sicurezza ai giocatori.

Il nostro fischietto non ha esitato a dimostrare la sua ottima preparazione atletica e tecnica, la seconda confermata dal mancato intervento del Var nel corso dei 90 minuti, perfetta per una partita piuttosto difficile visto il rischio della squadra ospite di retrocessione, infatti non sono mancati i cartellini (3 per squadra). Con questa partita Massimi ha reso per l’ennesima volta fiera la sua sezione, che non aveva dubbi sulle sue capacità.

Vanessa Di Rosa