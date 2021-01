Vaccinazione anti-Covid, il Pd Molise partecipa al webinar con Boldrini e Lorenzin

CAMPOBASSO. Il Dipartimento Sanità del Pd nazionale ha organizzato questa domenica un incontro sul tema vaccinazione anti-Covid, dove hanno partecipato l’On Brando Benifei capo delegazione del Pd al parlamento europeo, la Sen. Paola Boldrini vice Presidente della comm. igiene e sanita, l’On. Beatrice Lorenzin responsabile sanità del Pd e l’On Luca Rizzo Nervo della commissione affari sociali.

Alla riunione ha partecipato il segretario regionale, la capogruppo alla regione e il Dipartimento sanità del Pd Molise.

Tanti gli spunti di riflessione sottolineati e tante le analisi fatte, soprattutto sul Piano vaccinale anti-Covid messo in campo dal governo.

È stato ricordato che il 16 dicembre è stato approvato il piano, condiviso con la conferenza stato regioni.

Si è discusso delle varie organizzazioni regionali sul piano vaccinale e sulla unanime mancanza di professionisti che dovrebbero vaccinare. Da stime, viene fuori che per vaccinare tutta la popolazione, occorrerebbero circa 20 mila unità di personale sanitario.

Molto sentito è anche il tema scuola con la riapertura e la messa in sicurezza degli studenti.

Tra le tante proposte avanzate, c’è sicuramente la reintroduzione della medicina scolastica, che potrebbe aiutare un sistema ad oggi in affanno.

Altro tema sentito e toccato da molti è la riforma della medicina territoriale, tema che dovrà essere il punto nodale per la prossima agenda politica.