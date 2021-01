Emergenza Covid: su 91.656 tamponi ci sono 12.532 contagi, 448 i decessi in Italia

ROMA. Sono stati processati 91.656 tamponi nelle ultime 24 ore in Italia, con un numero di contagi rilevato pari a 12.532, sempre con un rapporto superiore al 13% tra referti e positivi. I decessi sono stati 448. In lieve calo i positivi attuali, in virtù dei 16.035 guariti, che scendono a 575.979. Il totale delle vittime della pandemia dall'inizio dell'emergenza Covid è di 79.203, vicina la soglia degli 80mila.