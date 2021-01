Unità regionale di psicologia scolastica e sostegno al cinema, proposte in Commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Gianluca Cefaratti si è tenuta nel pomeriggio una seduta della IV Commissione permanente – servizi sociali.

Il presidente Cefaratti, quale relatore, ha reso ai Commissari due distinte relazioni per le proposte di legge n. 51, di iniziativa dei Consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Nola, Manzo e Fontana, concernente “Interventi in favore del comparto audiovisivo, delle arti visive e del cinema - Istituzione della Molise film Commission”, e n. 103, di iniziativa del Consigliere regionale Filomena Calenda, concernente: ”Istituzione dell’Unità Regionale di Psicologia Scolastica”.

Per entrambe le iniziative legislative si è convenuto di voler programmare per le prossime sedute alcune audizioni per raccogliere ulteriori elementi al fine di giungere a breve alla chiusura dell’istruttoria e all’espressione del parere di competenza al Consiglio regionale.