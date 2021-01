L'Ema riceve la domanda di autorizzazione del vaccino di AstraZeneca

ROMA. L'EMA ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio condizionale (CMA) per un vaccino COVID-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. La valutazione del vaccino, noto come Vaccino COVID-19 AstraZeneca, procederà secondo una tempistica accelerata. Un parere sull'autorizzazione all'immissione in commercio potrebbe essere emesso entro il 29 gennaio durante la riunione del comitato scientifico per i medicinali per uso umano ( CHMP ) dell'EMA , a condizione che i dati presentati sulla qualità, la sicurezza e l' efficacia del vaccino siano sufficientemente solidi e completi e che qualsiasi ulteriore le informazioni necessarie per completare la valutazione sono tempestivamente presentate.

Un lasso di tempo così breve per la valutazione è possibile solo perché l'EMA ha già esaminato alcuni dati sul vaccino durante una revisione continua . Durante questa fase, l'EMA ha valutato i dati provenienti da studi di laboratorio (dati non clinici), i dati sulla qualità del vaccino (sui suoi ingredienti e il modo in cui è prodotto) e alcune prove sulla sicurezza e l' efficacia da un'analisi aggregata di dati clinici ad interim di quattro studi clinici in corso nel Regno Unito, Brasile e Sud Africa. Ulteriori informazioni scientifiche su questioni relative alla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino sono state fornite dalla ditta anche su richiesta del CHMP e sono attualmente in fase di valutazione

Durante la revisione e durante tutta la pandemia, l'EMA ei suoi comitati scientifici sono supportati dalla task force pandemica COVID-19 EMA , un gruppo che riunisce esperti provenienti da tutta la rete normativa europea dei medicinali per facilitare un'azione normativa rapida e coordinata su medicinali e vaccini per COVID-19.