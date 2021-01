Tavolo Covid e Registro Tumori, l'osservatorio di Nola

CAMPOBASSO. «Ho partecipato stamani al Tavolo Covid regionale insieme ai colleghi e con la presenza di Donato Toma, Oreste Florenzano e Manuel Brasiello. Molti i problemi affrontati, discussioni sul miglior modo di affrontare una pandemia che non dà tregua».

A intervenire è il portavoce pentastellato Vittorio Nola al Consiglio regionale del Molise.

E' palese che siamo in ritardo sulla sistemazione dello specifico Hub Covid presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. E una riflessione se sia opportuno utilizzare i fondi statali per istituire un Reparto Malattie Infettive presso il Vietri di Larino appare ancora una proposta fattibile che darebbe maggiore tranquillita' anche per il futuro.

Su due argomenti affrontati desidero dare un particolare aggiornamento: lo stato del nostro Registro Tumori, l'evoluzione drammatica dell'inquinamento nella Piana di Venafro dove nell'ultimo anno di sono registrati (dati Arpa Molise) ben 50 sforamenti delle polveri sottili (il minimo consentito sarebbe 35).

Questi due temi da stamani rientreranno a pieno titolo nell'agenda del Tavolo Covid regionale perchè ne dobbiamo tutti monitorare l'andamento delle attività. In sintesi, Oreste Florenzano ha confermato che (finalmente aggiungo io) Regione Molise ed Asrem hanno presentato ad Airtum (Associazione Nazionale Registro Tumori) la richiesta di validazione dell'intera procedura operativa e siamo in attesa del via libera.

Donato Toma ha accolto la nostra proposta di accelerare la firma del protocollo di collaborazione tra Arpa Molise e Ispra perché ha riconosciuto che lo sforamento dei livelli di inquinamento da polveri sottili avvenuto da ultimo nei giorni di Natale 2020 nella Piana di Venafro, con un traffico veicolare praticamente nullo,devono essere investigate al più presto.

E queste sollecitazioni tra l'altro, le abbiamo avanzate anche al Tavolo Covid perchè qualche giorno fa due scienziati italiani Mauro Minelli e Antonella Mattei hanno pubblicato uno studio su International Journal of Enviromental Research and Public Health in cui si sostiene che sono le polveri sottili e non l'inquinamento in generale ad influire su contagi e mortalità. Su questi delicati temi saremo sempre attenti e vigili e vi terremo informati».