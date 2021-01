Tragico incidente a Guglionesi, il cordoglio dell'amministrazione Bellotti

GUGLIONESI. Arriva una nota di cordoglio dall'amministrazione comunale di Guglionesi per il dramma del 57enne Giuseppe Romano (classe 1963) che ha perso la vita stamani nel tragico incidente stradale in via Monte Antico. «Esprimiamo tutta la propria vicinanza alla famiglia Romano per l’improvvisa e tragica scomparsa del caro congiunto Peppino».