TERMOLI. La “Vita del Suolo e il Suolo della Vita”, è un'iniziativa concretizzata grazie contributi dei vari autori provenienti anche dal mondo dell’ università e della ricerca con contributi di alto valore scientifico ed umanistico. Un'iniziativa patrocinata dal Comune di Termoli e nata dal Rotary Club di Termoli sempre più attivo sul territorio e sensibile ai temi dell’ambiente.

L’opera che sarà presentata durante un webinar questa sera alle 18:30 coinvolgendo tutti i Rotary Club che hanno partecipato al progetto tra cui RC Campagna Valle del Sele del distretto 2100 che è stato proprio promotore di questo evento di presentazione. Oltre ai presidenti Pina Maiuri e Jerry Carotenuto che faranno i saluti iniziali interverranno Vincenzo Michele Sellitto che ha curato l’opera, Maria Manuela Russo e Antonello Fabio Caterino che hanno contribuito alla realizzazione e pubblicazione del volume e chiuderà l'evento il saluto del Governatore del Distretto 2100 Massimo Franco. L'evento sarà moderato da Geppino D'Amico, Assistente del Governatore nonché autore del libro, che inviterà i vari autori presenti a dare dei brevi contributi sui temi trattati.

La “Vita del Suolo e il Suolo della Vita”, è un'opera, che si divide in due contenuti: “Effetto Suolo” ed “Effetto Terra”, emozionanti poesie, inedite, che si intrecciano in modo sublime con concetti più scientifici, tecnici e storici, che immergono il lettore in un viaggio metafisico attraverso la bellezza dei paesaggi molisani e campani che fanno da incantevole cornice. Il suolo quindi contamina e ci da vita. Il suolo visto sia dal punto di vista dell'anima che quello più concreto e puntuale della ricerca, tradotti in un unico concetto fulcro “il suolo è energia”: partendo dalla teoria di Gaia, ci si pone dinanzi ad una visione a dir poco sublime. Tutto “ funziona” in maniera ottimale, seguendo dei ritmi e delle scansioni ben precise. La teoria ci dimostra che la natura è perfetta e così dovrebbe rimanere, ciò non è accaduto, e non accade, purtroppo. La Terra nel corso degli anni si è modificata molto, per mano dell'uomo e i cambiamenti che si osservano non ci lasciano più indifferenti, non devono lasciare indifferenti noi uomini che abitiamo la Terra, la viviamo, e in futuro le prossime generazioni.

La Terra è viva esattamente come noi, due vite in simbiosi, diamole vita affinché lei ne dia a noi: questo il messaggio del libro e dei suoi autori.