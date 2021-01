Anche gli psicologi nel Piano Vaccini, la soddisfazione della presidente Ruberto

CAMPOBASSO. Tra i primi atti concreti e significativi della sua presidenza, da poco assunta, alla guida dell’Ordine degli Psicologi del Molise, la dottoressa Alessandra Ruberto porta a casa subito il primo traguardo. Nel giro di qualche giorno dall’istanza formulata in via ufficiale, è arrivato il disco verde dalla sanità regionale per l’inclusione degli psicologi nel piano vaccinale Covid-19.

Ad annunciarlo, ai propri iscritti, e anche a Termolionline, è stata la stessa presidente Ruberto, che ha anche chiesto di aderire e dichiarare la disponibilità alla vaccinazione agli associati.

Nella richiesta che aveva formulato, era stato messo in evidenza il ruolo delicato e il rischio a cui i professionisti si espongono senza soluzione di continuità, visto il ruolo di prima linea ricoperto in tutta la fase pandemica.

«È con grande soddisfazione che comunico l'inserimento della nostra categoria professionale nel Piano Vaccini. Ringrazio, insieme al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Molise, il commissario ad Acta ed i vertici della sanità molisana, Regione e Asrem, che si sono mostrati sensibili e lungimiranti nell'accogliere la nostra richiesta», il commento della Ruberto.