Federico: «Renzi è riuscito a rottamare solo la pazienza degli italiani»

CAMPOBASSO. "Matteo Renzi ha messo in scena il suo ultimo show, ma l'unica cosa che è riuscito a rottamare finora è la pazienza degli italiani. Il suo egocentrismo gli fa perfino ignorare la gravità dell'emergenza sanitaria ed economica che stiamo fronteggiando, ma non fermerà il nostro impegno per dare un futuro al Paese.

Con il presidente Conte e i nostri ministri, faremo di tutto affinché le sue scelte incomprensibili non danneggino i provvedimenti finalizzati a dare sostegno agli operatori sanitari e a portare sollievo ai cittadini e agli operatori economici colpiti dalle conseguenze del lockdown e delle nuove limitazioni.

Metteremo anche al sicuro gli oltre 200 miliardi del Recovery fund, che questa crisi immotivata rischia di far vacillare. Davanti a una fase così delicata e a un treno che non passerà più Renzi decide di sabotare il governo: ci chiediamo se tra le fila del suo partito ci si renda conto del danno che questo rischia di causare all'Italia". Lo afferma il deputato Antonio Federico, membro del direttivo del MoVimento 5 Stelle alla Camera.