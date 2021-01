Variante brasiliana, stop ai voli: divieto di ingresso per chi vi è stato negli ultimi 14 giorni

ROMA. "Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. È fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".

Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in merito alle misure previste dall'Ordinanza del 16 gennaio per contrastare la nuova variante di SARS-CoV-2 identificata in Brasile.

L'ordinanza