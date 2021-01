Sono 6.300 le dosi di vaccino somministrate in Molise, completato il primo ciclo di 50 richiami

CAMPOBASSO. Come ieri, anche l'aggiornamento odierno sulla campagna di vaccinazione è privo del consueto supporto grafico, visto il weekend, con gli uffici amministrativi dell'Asrem chiusi. Comunque, sono stati 6.300 i vaccini somministrati ad oggi in Molise, su 8.825 dosi disponibili secondo le consegne eseguite dalla Pfizer-BioNTech.

Eseguiti anche i primi 50 richiami sugli operatori sanitari vaccinati nel V-day del 27 dicembre scorso, con medici e infermieri, ma anche alla Rsa di Ripalimosani che hanno avuto la seconda dose.

Il Molise, infine, non sarà tra i punti di somministrazione "in sofferenza" per la riduzione delle consegne Pfizer pari al 29% rispetto alla programmazione nota.