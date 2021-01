Il sindaco Bellotti attribuisce deleghe ai consiglieri Del Torto, D'Anselmo e De Socio

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che con il decreto n. 1 dell'08-01-2021 il sindaco di Guglionesi ha attribuito le deleghe ai consiglieri comunali D'Anselmo, Del Torto e De Socio.

"CONSIDERATO che a seguito delle dimissioni della consigliera/assessore Giuseppina D’Onofrio, e dell’assessore D’Anselmo Michele (in atti depositate ed in protocollo dell’Ente registrate); a seguito della riformulazione del gruppo di maggioranza; della composizione dell’Organo Esecutivo con la nomina dell’assessore esterno Minchillo nonché con la surroga consiliare del cons. Paolo De Socio questo Ufficio ritiene di attribuire le deleghe ai consiglieri comunali sotto nominati con le funzioni a fianco di ciascuno indicate:

- Cons. D’ANSELMO MICHELE delega al BILANCIO, CULTURA E TURISMO;

- Cons. DEL TORTO CORRADO delega all’ASSOCIAZIONISMO, POLITICHE GIOVANILI, PROGETTAZIONE EUROPEA PER LE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE;

- Cons. DE SOCIO PAOLO delega alle POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL CENTRO STORICO".