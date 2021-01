​Carburante agevolato in agricoltura, da oggi la presentazione delle domande

CAMPOBASSO. L'assessorato regionale all'Agricoltura rende noto che a partire da oggi, 18 gennaio 2021, è possibile presentare istanza per la concessione provvisoria di carburante agevolato nella misura massima del 30% sul quantitativo ordinario assegnato in via definitiva nell'anno 2020.



Così come stabilito dalla determina dirigenziale del 14 gennaio 2021, numero 149.

Si invitano pertanto aziende e soggetti interessati a rivolgersi direttamente ai propri Caa. Tutta la modulistica e le info utili si possono comunque consultare sui portali della Regione Molise e del Psr Molise.